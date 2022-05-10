Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

СБУ: тіла військових РФ скидають на звалищах, вносячи їхні дані до списку зниклих

За даними Генштабу ЗСУ, Росія станом на ранок 10 травня втратила близько 26 тисяч своїх військових під час повномасштабного вторгнення в Україну

У Службі безпеки України із посиланням на перехоплену розмову зарабників повідомляють про спроби Росії приховати реальні втрати у масштабній війні проти України через внесення до списку «безвісти зниклих» вбитих російських військових.

У телеграм-каналі 10 травня українська спецслужба розмістила аудіоперехоплення розмови одного з військових, з якої випливає, що тіла вбитих російських солдатів складають на імпровізованих звалищах.

«Тіла складують на імпровізованих звалищах, де «двохсотих» так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, загарбник із перехопленої розмови розповідає своїй дружині, що звалище висотою в людський зріст організували прямо під Донецьком, а його охорона «заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки».

«А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата», – додали в СБУ.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.​

За даними Генштабу ЗСУ, Росія станом на ранок 10 травня втратила близько 26 тисяч своїх військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про «ліквідованих» військових, кажуть у Генштабі.

Незалежних точних даних про російські втрати у війні наразі немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG