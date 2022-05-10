СБУ: тіла військових РФ скидають на звалищах, вносячи їхні дані до списку зниклих

У Службі безпеки України із посиланням на перехоплену розмову зарабників повідомляють про спроби Росії приховати реальні втрати у масштабній війні проти України через внесення до списку «безвісти зниклих» вбитих російських військових.

У телеграм-каналі 10 травня українська спецслужба розмістила аудіоперехоплення розмови одного з військових, з якої випливає, що тіла вбитих російських солдатів складають на імпровізованих звалищах.

«Тіла складують на імпровізованих звалищах, де «двохсотих» так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, загарбник із перехопленої розмови розповідає своїй дружині, що звалище висотою в людський зріст організували прямо під Донецьком, а його охорона «заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки».

«А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата», – додали в СБУ.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.​

За даними Генштабу ЗСУ, Росія станом на ранок 10 травня втратила близько 26 тисяч своїх військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про «ліквідованих» військових, кажуть у Генштабі.

Незалежних точних даних про російські втрати у війні наразі немає.