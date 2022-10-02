Росія: журналістка Радіо Свобода вийшла на волю після арешту

У Росії журналістка, позаштатна кореспондентка російської служби Радіо Свобода Юлія Вишневецька вийшла на волю 1 жовтня, відбувши термін адміністративного арешту, який призначив суд у Дагестані. Як повідомила Вишневецька, вона повернулася до Москви.

Юлію Вишневецьку затримали 26 вересня в Махачкалі. Суд заарештував її на п’ять діб за звинуваченням в участі у неузгодженому мітингу проти мобілізації в Росії. Для відбуття покарання її доставили до села Карабудахкент. Влада спочатку заперечувала це, що викликало побоювання про безпеку Вишневецької. Згодом інформація про те, що вона у Карабудахкенті, підтвердилася.

26 вересня у Махачкалі кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти мобілізації на війну проти України. За даними проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії, цього дня поліцейські затримали 110 людей.

Вишневецьку, як і інших журналістів, затримали на акції у понеділок, доставили у відділок поліції, у багатьох відібрали телефони, довгий час не допускали до них адвокатів. Під час судового засідання Вишневецька повідомила, що за завданням редакції була присутня на мітингу в Махачкалі, щоб з’ясувати думку громадян щодо мобілізації. Суд, однак, визнав її учасницею акції.

Затримання журналістки засудив президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай. «Юлія лише виконувала свою журналістську роботу, діючи на користь російської аудиторії, – заявив він. – Вона має бути негайно звільнена».

Юлія Вишневецька – кореспондентка російської служби Радіо Свобода і документалістка, авторка документального проєкту Радіо Свобода «Ознаки життя».