Росія: адвокати і колеги арештованої в Махачкалі журналістки Радіо Свобода заявили про її зникнення

Документалістка і журналістка, позаштатна кореспондентка російської служби Радіо Свобода Юлія Вишневецька, затримана 26 вересня в Махачкалі і заарештована судом на п’ять діб за звинуваченням в участі в неузгодженому мітингу проти мобілізації, зникла, повідомили її адвокати і колеги.

Як пише російська служба Радіо Свобода, для покарання журналістку вранці 28 вересня мали доставити до села Карабудахкент у Дагестані. Згодом, однак, у місцевому відділенні поліції на запит відповіли, що Вишневецької там немає. Немає її, як стверджує влада, і в ізоляторі тимчасового тримання в Махачкалі.

«Нас дуже турбує ситуація, за якої адміністративно затриманий зникає з місць затримання. Ми боїмося, що до Юлії можуть бути застосовані неправові методи тиску», – заявляють друзі і колеги журналістки.

Під час судового засідання Вишневецька повідомила, що за завданням редакції була присутня на мітингу в Махачкалі, щоб з’ясувати думку громадян щодо мобілізації. Суд, однак, визнав її учасницею акції.

Вишневецьку, як і інших журналістів, затримали на акції 26 вересня, доставили у відділок поліції, у багатьох відібрали телефони, довгий час не допускали до них адвокатів.

Затримання засудив президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай. «Юлія лише виконувала свою журналістську роботу, діючи в інтересах російської аудиторії, – заявив він. – Вона повинна бути негайно звільнена».

26 вересня у Махачкалі кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною. За даними проекту Радіо Свобода Кавказ.Реалії, цього дня поліцейські затримали 110 людей.



Перед цим, 25 вересня, у Махачкалі вже проходив стихійний мітинг проти мобілізації для участі у війні проти України, серед його учасників багато жінок. Було затримано близько 120 людей. Щодо восьми з них порушено кримінальні справи.

Юлія Вишневецька – кореспондентка Російської служби Радіо Свободи та журналістка-документалістка, авторка документального проекту Радіо Свобода «Ознаки життя».