Росія: під Санкт-Петербургом померли троє курсантів, причину встановлюють

У військовій академії зв’язку в російському Сертоловому під Санкт-Петербургом померли троє курсантів. За день до цього вони були у звільненні. Про це повідомляють російські медіа 28 березня.
За повідомленнями, трьом курсантам стало погано в казармі рано-вранці 27 березня. У них пішла піна з рота, з’явилися ознаки епілептичного нападу. Врятувати їх не вдалося.
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Повідомляється, що напередодні вони повернулися зі звільнення. Загиблі курсанти проходили службу за контрактом, серед них були уродженці Владивостока та Нальчика.
Військове слідство встановлює обставини та причину загибелі курсантів, повідомляють російські ЗМІ.
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