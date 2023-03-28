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Росія: під Санкт-Петербургом померли троє курсантів, причину встановлюють

Архівне фото. Курсанти в російському Сертолово, 2016 рік

У військовій академії зв’язку в російському Сертоловому під Санкт-Петербургом померли троє курсантів. За день до цього вони були у звільненні. Про це повідомляють російські медіа 28 березня.

За повідомленнями, трьом курсантам стало погано в казармі рано-вранці 27 березня. У них пішла піна з рота, з’явилися ознаки епілептичного нападу. Врятувати їх не вдалося.

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Повідомляється, що напередодні вони повернулися зі звільнення. Загиблі курсанти проходили службу за контрактом, серед них були уродженці Владивостока та Нальчика.

Військове слідство встановлює обставини та причину загибелі курсантів, повідомляють російські ЗМІ.

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