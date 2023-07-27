В Росії впав цивільний вертоліт, відомо про шістьох загиблих

У російській республіці Алтай впав вертоліт Мі-8, повідомляють державні медіа та Міністерство надзвичайних ситуацій країни 27 липня.

За даними державного агентства ТАСС, вертоліт компанії «Алтай авіа», яка в тому числі організовує екскурсії, сідав у населеному пункті Тюнгур. При заході на посадку він зачепив електричні дроти, впав і загорівся.

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За даними Росавіації, на яку посилаються агенції, на борту було 15 людей, з них троє – члени екіпажу, решта пасажири. Відомо про шістьох загиблих. Кілька осіб отримали поранення, з них троє у важкому стані.

Раніше, 17 липня, в Краснодарському краї Росії впав штурмовик Су-25 впав, пілот загинув.