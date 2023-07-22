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Новини | Суспільство

Російське агентство «РИА Новости» заявляє про загибель свого співробітника в Україні

За твердженням ЗМІ, Журавльов нібито потрапив під обстріл у районі села П’ятихатки Запорізької області

На війні в Україні загинув «воєнкор» російського державного інформаційного агентства «РИА Новости» Ростислав Журавльов – про це воно заявило 22 липня.

За твердженням агентства, Журавльов нібито потрапив під обстріл у районі села П’ятихатки Запорізької області.

Також стверджується, що ще чотири «журналісти» отримали поранення. Серед них – фотокореспондент із Криму Костянтин Михальчевський.

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Міністерство оборони Росії завило, що «журналісти» нібито потрапили під обстріл касетними боєприпасами.

Українська сторона цю інформацію не коментувала.

Днями стало відомо, що надані США касетні боєприпаси вже перебувають у руках України та розгортаються на лінії фронту.

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