Російське МВС оголосило сенатора США Ґрема в розшук

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило сенатора Сполучених Штатів Ліндсі Ґрема в розшук – про це повідомляють російські медіа з посиланням на базу розшуку відомства.

За даними з бази, Ліндсі Олін Ґрем розшукується «за статтею Кримінального кодексу». Водночас МВС не уточнює, за якою статтею його розшукують.

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Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Ґрем відвідав Київ 26 травня. Спілкуючись із журналістами, він висловився за надання Україні ракет ATACMS і касетних боєприпасів.

Він також заявив, що наступного тижня Сенат США візьметься за визнання групи Вагнера іноземною терористичною організацією.