Російські війська використали фосфорні бомби проти захисників «Азовсталі» – Денісова

Російські військові застосували проти українських військових, які захищають завод «Азовсталь», фосфорні бомби – про це заявила 16 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Російські окупанти застосували проти українських захисників на «Азовсталі» фосфорні бомби. Самі рашисти повідомляють, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо», – повідомила омбудсвумен.

За її словами, снаряд 9М22С є основним для реактивної системи залпового вогню «Град» на озброєнні російської армії і призначений «для створення масових пожеж».

«Фосфорні бомби та снаряди – запальні боєприпаси, визнані міжнародним гуманітарним правом негуманною зброєю, їх використання суворо заборонено Протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію», – зазначила Денісова.

Вона вказала на те, що такий обстріл є воєнним злочином і повинен бути врахований при розгляді справи про геноцид українського народу у Міжнародному кримінальному суді. Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії до України «врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні».

Наразі немає можливості незалежно перевірити цю інформацію.

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Напередодні вранці заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська вперше застосували проти захисників Маріуполя «запалювальні або фосфорні бомби».

Згодом Офіс генерального прокурора повідомив про розслідування через повідомлення про застосуванням військами РФ заборонених запалювальних снарядів проти військових на «Азовсталі».

Завод «Азовсталь» – останній оплот оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. Україна домагається евакуації своїх військовослужбовців із заводу, пропонуючи зокрема відправити їх до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію зокрема виступала Туреччина. Росія наполягає на тому, щоб українські військові здалися в полон. Наразі йдуть переговори про евакуацію тяжкопоранених – в обмін на російських полонених.