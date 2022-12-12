Російські війська на Луганщині використовують цивільних «в якості живого щита» – Генштаб

Російська армія завдала двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині, а також 11 авіаударів по українських позиціях і 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Херсону та позиціях ЗСУ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 грудня.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області», – йдеться в зведенні.

Зафіксовані обстріли населених пунктів за дев’ятьма напрямками. Також командування застерігає, що зберігається загроза ударів російських ракет і дронів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

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«В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення», – повідомляє штаб.

Він звітує про 14 авіаударів Сил оборони по російському особовому складу та озброєнню за добу, а також один удар по позиціях зенітного ракетного комплексу.