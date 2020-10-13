У Росії новий рекорд – майже 14 тисяч хворих на COVID-19 за добу

У Росії за останню добу виявили 13 868 нових випадків коронавірусної інфекції, повідомляє федеральний оперативний штаб боротьби з COVID-19. Це на 276 більше, ніж днем раніше, і є новим рекордом. Загальна кількість заражених з початку епідемії в країні склала 1 326 178.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві (4618).

За добу в Росії померли 244 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Це на 119 більше, ніж днем раніше. Всього з початку епідемії в Росії зафіксовано 22 966 випадків смерті людей з коронавірусною інфекцією.

У глобальній статистиці за числом інфікованих Росія на четвертому місці – після США, Індії та Бразилії.