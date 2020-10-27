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27 жовтня 2020, Київ 12:00
Новини | Коронавірус

У Росії за добу від COVID-19 померли 320 людей, це новий рекорд

Госпіталізаця хворого на COVID-19, Москва, Росія, жовтень 2020 року

За минулу добу в Росії від COVID-19 померли ще 320 пацієнтів, а всього з початку пандемії – 26 589. Попередній максимальний приріст смертності (317 людей за добу) фіксували 21 жовтня.

Також 26 жовтня зареєстровані 16 550 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом. Це на 797 менше, ніж день тому, коли були зафіксовані рекордні 17 347 нових випадків.

За даними університету Джонса Гопкінса (США), станом на 27 жовтня у світі зареєстровано понад 43,5 мільйона випадків захворювання на COVID-19, понад 1 мільйон 160 тисяч хворих померли, більш як 29,2 мільйона одужали.

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