У Росії за добу від COVID-19 померли 320 людей, це новий рекорд

За минулу добу в Росії від COVID-19 померли ще 320 пацієнтів, а всього з початку пандемії – 26 589. Попередній максимальний приріст смертності (317 людей за добу) фіксували 21 жовтня.

Також 26 жовтня зареєстровані 16 550 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом. Це на 797 менше, ніж день тому, коли були зафіксовані рекордні 17 347 нових випадків.

За даними університету Джонса Гопкінса (США), станом на 27 жовтня у світі зареєстровано понад 43,5 мільйона випадків захворювання на COVID-19, понад 1 мільйон 160 тисяч хворих померли, більш як 29,2 мільйона одужали.