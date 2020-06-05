У Росії число інфікованих коронавірусом наблизилося до 450 тисяч

У Росії за добу виявили 8726 нових випадків коронавірусної інфекції, повідомив урядовий штаб боротьби з COVID-19. Всього з моменту початку епідемії в Росії заразилися, станом на ранок 5 червня, 449 тисяч 834 особи.

Померли 5528 людей (144 за минулу добу), майже 213 тисяч одужали.

Росія є третьою державою світу за числом інфікованих. За даними, які наводить університет Джонса Гопкінса, Росію випереджають Бразилія (майже 615 тисяч випадків) та США (понад 1 мільйон 872 тисячі випадків). Водночас за числом померлих від COVID-19 Росія обіймає 14-те місце, поступаючись показникові Нідерландів (6009 смертей при 47 тисячах інфікованих).