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Жительку Москви заарештували за статтею про держзраду за «фінансову допомогу ЗСУ»

Суд у Росії, Фото ілюстративне

Лефортовський суд Москви відправив під арешт на два місяці жительку російської столиці, підозрювану в державній зраді, повідомляють російські державні агенції з посиланням на Федеральну службу безпеки Росії.

У спецслужбі стверджують, що жінка надавала «фінансову допомогу Збройним силам України». Особа заарештованої та подробиці її справи не розкриваються. Як пише ТАСС, її затримали в Москві під час спроби залишити Росію.

Стаття Кримінального кодексу, за якою переслідують москвичку, передбачає покарання терміном від 12 до 20 років позбавлення волі.

Правозахисний проєкт «Перший відділ» зазначає, що це перший відомий випадок, коли фінансова допомога Україні стає підставою для порушення справи про державну зраду.

Улітку ФСБ оголосила «застереження» трьом москвичам, які перерахували кошти в український благодійний фонд «Повернись живим».

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