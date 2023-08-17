Росія: ФСБ допитала девʼятирічних дітей у справі про дискредитацію армії

Федеральна служба безпеки Росії допитала двох малолітніх дітей, дівчинку та хлопчика девʼяти років, у справі про повторну дискредитацію російської армії, яку було порушено проти їхньої матері – юристки з Архангельської області Лідії Прудовської.

Як повідомляє видання «Холод», дітей Прудовської офіційно викликали на допит як свідків. Їх допитували окремо один від одного в присутності педагога-психолога та представника органів опіки.

Сама кримінальна справа була порушена через пости Прудовської в соціальній мережі «ВКонтакте», в яких розповідалося про російське вторгнення в Україну. Зазначається, що один із постів ­­– це текстова версія промови співачки Земфіри під час концерту в Лондоні. У ній вона сказала, що просто зараз «Росія знищує Україну і саму себе» і назвала війну «абсолютно безглуздою та жорстокою».

Лідії Прудовській загрожує до пʼяти років позбавлення волі. У російському законодавстві наявність дітей до 14 років сприймається як помʼякшувальна обставина і привід відстрочки покарання.