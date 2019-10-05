Прем’єр Росії: Москва знайде способи допомогти Кубі в отриманні нафти

Росія знайде способи допомогти Кубі в отриманні нафти, заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в ефірі телеканалу «Росія-1».

Ведучий запитав, чи будуть російські крейсери забезпечувати супроводи танкерам, які доставляють нафту на Кубу.

«Я думаю, ми знайдемо інші способи допомогти Кубі отримувати нафту і нафтопродукти… Ми сьогодні, до речі, про це розмовляли й домовилися про те, що ми створимо по суті план роботи про енергозабезпечення Куби, включно з традиційними джерелами енергії, якраз вуглеводнями, і, можливо, якимись іншими можливостями, які існують», – розповів Медведєв.

11 вересня Гавана заявила, що за попередній місяць не отримала достатню кількість бензину та дизельного палива через санкції, запроваджені США через підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро.