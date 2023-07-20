У Росії витратять понад 12 мільйонів рублів на памʼятник спецпризначенцям, убитим у Лисичанську

Влада Хабаровського краю Росії витратить понад 12 мільйонів рублів (це майже 5 мільйонів гривень) на памʼятник загону спецпризначенців (ОМОН) із міста Комсомольська-на-Амурі.

Проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії зазначає, що Міністерство оборони РФ приховало деталі загибелі загону, але журналістам вдалося їх встановити. За даними ЗМІ, 20 липня 2022 року 12 осіб із загону особливого призначення «Ураган» Росгвардії загинули внаслідок ракетного удару ЗСУ по казармі в Лисичанську Луганської області України.

Мобільний загін особливого призначення «Ураган» у Комсомольську-на-Амурі був створений 18 січня 2018 року. Як сказано на офіційному сайті підрозділу, його основні завдання – «охорона громадського порядку та гарантування громадської безпеки в регіоні, захист прав та законних інтересів громадян».

Через багатомільйонні витрати на памʼятник загиблим журналісти Сибір.Реалії нагадують, що бюджет Хабаровського краю на 2023 рік і на плановий період 2024–2025 років був ухвалений із дефіцитом 4,3 мільярда рублів, а бюджет Комсомольська-на-Амурі – з дефіцитом 284 мільйони рублів.