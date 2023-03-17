У Росії проректор університету, де показали український прапор, залишив свою посаду

Проректор Російського університету дружби народів (РУДН) Сергій Базалук залишив свою посаду. Це може бути повʼязане з інцидентом, що стався наприкінці лютого. Тоді на університетському фестивалі національних земляцтв студенти з України вивісили прапор своєї країни, як і інші іноземні студенти. Міністерство освіти і науки Росії призначило службову перевірку, вважаючи демонстрацію «ворожого» прапора неприйнятною.

На сайті РУДН ввечері 17 березня зʼявилося повідомлення про призначення нового проректора. Університет не вказує, чи Базалук був звільнений чи пішов за власним бажанням. Чим саме були викликані кадрові перестановки, також не уточнюється.

Виставки студентських земляцтв відбуваються у РУДН щороку. В університеті навчаються студенти із понад 150 країн, у тому числі з України. На виставкових стендах вони розміщують прапори своїх держав та розповідають про рідну культуру.

Після того, як фотографії та відео з фестивалю потрапили до соціальних мереж, радикальні прокремлівські спільноти звинуватили університет у підтримці «нацистського київського режиму». Освітнє відомство погодилося з їхніми претензіями. За словами заступника міністра Костянтина Могилевського, «вивішувати в університеті прапори держави, на чолі якої – неонацистський режим, неприпустимо». За результатами перевірки «винних буде покарано», сказав він. Речник президента Росії Дмитро Пєсков має таку ж позицію.

Студентська рада вишу, навпаки, виступила на підтримку заходу. Студенти заявили, що не хочуть солідаризуватися з націоналістичними коментарями та ставати заручниками інформаційної війни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з багатьох вузів Росії надходять повідомлення, що студентів та викладачів змушують висловлювати підтримку війні. За антивоєнні висловлювання деяких студентів було відраховано, викладачів – звільнено.