Підготовка до санкцій США: у Росії банк «Сбер» тестує відключення від зарубіжного софту

Один із найбільших російських банків, «Сбер», минулого тижня провів технологічні навчання з відключення від закордонної IT-інфраструктури на тлі повідомлень про те, що США можуть обмежити постачання до Росії нової електроніки та відмовитися від підтримки наявної, якщо Москва розпочне військову операцію на території України. Про це повідомляє російське видання «Комерсант» із посиланням на джерела в уряді та на ринку обчислювальної техніки, інформує російська служба Радіо Свобода.

Державний банк тестував відключення від програм та електроніки таких компаній, як Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel. При цьому в IT-компаніях, а також у «Сбері» та інших великих російських банках відмовилися коментувати інформацію. У SAP повідомили, що не знають про навчання, а в Nvidia сказали, що «бізнес перебуває поза політикою».

«Сбер» використовує один із найпотужніших у Росії суперкомпʼютерів Christofari. Він працює на устаткуванні американської Nvidia.

Про те, що влада США попередила виробників мікроелектроніки про можливу заборону постачання до Росії у разі вторгнення на територію України, агенція Reuters повідомляла в середині січня. Причому обмеження можуть стосуватися як продукції, виробленої США, так і виготовленої в інших країнах із застосуванням американських технологій. Ці заяви викликали занепокоєння у російському уряді, стверджують джерела «Комерсанта».

Експерти, з якими говорили журналісти видання, вважають, що бізнесу варто готуватися до необхідності переходу на продукцію російських виробників електроніки та софту. «У звʼязку із загостренням зовнішньополітичної ситуації ми говоримо вже не просто про необхідність імпортозаміщення, а про те, скільки часу на це залишається», – заявив директор Асоціації розробників програмних продуктів «Вітчизняний софт» Ренат Лашин.

Як пише «Комерсант», «Сбер» ще до появи загрози санкцій виявляв інтерес до того, щоб зробити ІТ-інфраструктуру менш залежною від американських компаній. У жовтні 2021 року на закритій зустрічі керівного менеджменту банку з представникасми компаній-розробників електроніки було обговорено питання переходу на російське обладнання для проєктів у галузі штучного інтелекту.