У Росії засекретили справу, яка спричинила масові протести

У Росії слідство засекретив всі матеріали кримінальної справи, за якою затримували журналіста базованого в Латвії російськомовного видання «Медуза» Івана Голунова. Про це заявив слідчий під час розгляду в суді скарги журналіста на бездіяльність Слідчого комітету Росії, повідомляють російські інформагенції.

Адвокат Голунова Сергій Бадамшин попросив витребувати матеріали перевірки за фактом можливого перевищення посадових повноважень співробітниками поліції, які затримували журналіста.

«Засекречено всю кримінальну справу, від обкладинки до останньої сторінки, без пояснення причин. Я вперше стикаюся з таким цинізмом. Слідчий комітет говорить – не ваша справа, ми самі розберемося, а за п’ять місяців ніхто не притягнутий», – передає слова адвоката опозиційний російський сайт «МБХ медіа».

Спеціальний кореспондент видання «Медуза» Іван Голунов був затриманий співробітниками російської поліції 6 червня, його звинуватили в поширенні наркотиків. Він заявив, що наркотики йому підкинули. Після активної громадської кампанії та масових протестів на захист Голунова МВС Росії закрило справу. Співробітників поліції, які затримували Голунова, перевіряє Слідчий комітет, вони та їхнє начальство звільнені.

У вересні троє звільнених після справи Голунова поліцейських (Андрій Щиров, Роман Феофанов і Максим Уметбаєв) через суд вимагали відновлення на службі. Феофанову суд відмовив.