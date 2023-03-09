Росія: чоловіка, який стріляв у воєнкома, звинувачують у тероризмі

Жителя сибірського міста Усть-Ілімська Руслана Зініна, який вистрілив з обріза у військового комісара, звинуватили в тероризмі. Йому перекваліфікували звинувачення із замаху на життя співробітника правоохоронних органів, повідомляє телеграм-канал «Зона солідарності».

За першим звинуваченням Зініну загрожувало покарання аж до довічного позбавлення волі, за новим – від 12 до 20 років. «Зона солідарності» зазначає, що перше звинувачення не відповідало діям Зініна, оскільки військовий комісар не є співробітником правоохоронних органів і не виконує завдань з охорони громадського порядку.

«Формально це звинувачення легше – воно не передбачає довічного позбавлення волі, на відміну від попереднього. Однак у справі про «тероризм» не може бути суду присяжних, не може призначатися покарання нижче від нижчого, а частина терміну покарання обовʼязково має бути з відбуванням його у вʼязниці», – зазначають правозахисники.

26 вересня 2022 року, через пʼять днів після оголошення мобілізації в Росії, Руслан Зінін прийшов з обрізом до військкомату Усть-Ілімська. Він вистрілив у військового комісара району Олександра Єлісеєва. Його доправили до лікарні у тяжкому стані. Зінін пояснив свій вчинок тим, що його молодшому братові прийшла повістка, а раніше на війні в Україні загинув його друг.

У підсумку брата Зініна не мобілізували. Військовий комісар провів у лікарні півтора місяця.

Після хвилі атак на військкомати в Генштабі збройних сил Росії заявили, що такі випадки розцінюватимуться як теракти.