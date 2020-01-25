Росія: політолог наполягає, що Сурков іде в відставку

Російський політолог, керівник «Центру політичної кон’юнктури» Олексій Чеснаков наполягає на своєму первісному повідомленні, що помічник президента Росії Владислав Сурков залишає цю посаду, навіть хоч наразі ще немає указу Володимира Путіна про його звільнення.

«Коли з’явиться указ, визначить президент. Рішення Сурковим ухвалене і не зміниться. Мені це відомо від самого Суркова», – написав у фейсбуці Чеснаков, якого називають наближеним до Суркова.

Раніше 25 січня він же писав, що Сурков, якого називають куратором відносин Кремля з сепаратистськими регіонами післярадянських держав, зокрема й ОРДЛО в Україні, а також радником Путіна з «українських питань», уже «пішов із державної служби».

Чеснаков тоді пояснив, що це відбулося «у зв’язку зі зміною курсу на українському напрямку».

Після цієї заяви речник Кремля Дмитро Пєсков заявив низці російських агентств, що слова про «зміну політики Росії на українському напрямку» «не відповідають дійсності і відображають лише особистий погляд тих, хто про це говорить».

Пєсков також додав, що ніяких указів президента про звільнення Суркова наразі немає.

Владислав Сурков перебуває на посаді помічника Путіна з осені 2013 року, а перед тим обіймав цю посаду з 2004-го до 2008-го, загалом на високих посадах в адміністрації президента й апараті уряду Росії працює ще з 1999 року. Після початку гібридної агресії Росії проти України представляв Кремль у низці форматів міжнародних переговорів щодо становища на окупованій частині Донбасу. Через причетність до дестабілізації становища в Україні 2014 року перебуває під санкціями ЄС, а також США і ще низки провідних країн світу.