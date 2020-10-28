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28 жовтня 2020, Київ 14:09
Новини | Міжнародні

У Росії хочуть заборонити порівнювати сталінський СРСР і нацистську Німеччину. Путін підтримав ідею

Президент Росії Володимир Путін неодноразово висловлювався проти, як він це називає, «переписування історії»

Президент Росії Володимир Путін підтримав ідею на законодавчому рівні заборонити порівнювати дії комуністичного СРСР і нацистської Німеччини. З ініціативою посилити відповідний закон виступила голова комітету Державної думи з культури Олена Ямпольська, повідомляють 28 жовтня російські державні інформагенції.

Ямпольська заявила, що в Росії публікуються книжки, в яких порівнюються між дії солдатів Червоної армії та нацистської Німеччини. «Я вважаю, що якщо редакторам у наших видавництв не вистачає розуму, совісті й гидливості, щоб вилучати такі пасажі, їм слід допомогти законодавством. Мені здається, у нас є моральне право посилювати закон, коли йдеться про осквернення нашої історичної пам’яті», – заявила Ямпольська.

Путін погодився з ініціативою Ямпольської. «Потрібно акуратно, звичайно, але зробити. Але якщо в деяких країнах за заперечення геноциду вірмен передбачено кримінальне покарання, нам сам бог велів, напевно, включати відповідні механізми для захисту зовсім недавнього минулого», – заявив глава російської держави.

Раніше Путін називав переписуванням історії заяву Європарламенту, в якій відповідальність за розв’язання Другої світової війни покладалася як на нацистську Німеччину, так і на СРСР, який уклав із нею так званий пакт Молотова – Ріббентропа.

На початку 2020 року Путін вступив в заочну полеміку з керівництвом Польщі щодо ролі СРСР у нападі на Польщу, а влітку опублікував статтю в американському виданні National Interest, в якій фактично назвав Польщу однією з винуватиць початку Другої світової війни. Він виступив на захист радянського трактування пакту як договору, що дозволив СРСР підготуватися до нападу Гітлера. Твердження Путіна викликали різку реакцію в Польщі та країнах Балтії.

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