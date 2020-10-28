У Росії хочуть заборонити порівнювати сталінський СРСР і нацистську Німеччину. Путін підтримав ідею

Президент Росії Володимир Путін підтримав ідею на законодавчому рівні заборонити порівнювати дії комуністичного СРСР і нацистської Німеччини. З ініціативою посилити відповідний закон виступила голова комітету Державної думи з культури Олена Ямпольська, повідомляють 28 жовтня російські державні інформагенції.

Ямпольська заявила, що в Росії публікуються книжки, в яких порівнюються між дії солдатів Червоної армії та нацистської Німеччини. «Я вважаю, що якщо редакторам у наших видавництв не вистачає розуму, совісті й гидливості, щоб вилучати такі пасажі, їм слід допомогти законодавством. Мені здається, у нас є моральне право посилювати закон, коли йдеться про осквернення нашої історичної пам’яті», – заявила Ямпольська.

Путін погодився з ініціативою Ямпольської. «Потрібно акуратно, звичайно, але зробити. Але якщо в деяких країнах за заперечення геноциду вірмен передбачено кримінальне покарання, нам сам бог велів, напевно, включати відповідні механізми для захисту зовсім недавнього минулого», – заявив глава російської держави.

Раніше Путін називав переписуванням історії заяву Європарламенту, в якій відповідальність за розв’язання Другої світової війни покладалася як на нацистську Німеччину, так і на СРСР, який уклав із нею так званий пакт Молотова – Ріббентропа.

На початку 2020 року Путін вступив в заочну полеміку з керівництвом Польщі щодо ролі СРСР у нападі на Польщу, а влітку опублікував статтю в американському виданні National Interest, в якій фактично назвав Польщу однією з винуватиць початку Другої світової війни. Він виступив на захист радянського трактування пакту як договору, що дозволив СРСР підготуватися до нападу Гітлера. Твердження Путіна викликали різку реакцію в Польщі та країнах Балтії.