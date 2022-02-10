Росія: 16-річній дитині дали 5 років колонії за «підрив будівлі ФСБ» у компʼютерній грі Minecraft

16-річного Микиту Уварова з міста Канська Красноярського краю Росії засуджено військовим судом до 5 років позбавлення волі у справі про проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності. Про це повідомляє голова правозахисної організації «Агора» Павло Чиков. Уварова взяли під варту в залі суду.

Двоє інших підсудних підлітків звільнені від відповідальності, як стверджується, через те, що вони сприяли слідству.

Справа стала предметом публічного обговорення як «справа про вибух будівлі ФСБ у Minecraft» – подібні плани, які нібито обговорювали підлітки у листуванні, фігурували у матеріалах слідства.

Трьох школярів, яким тоді було 14 років, затримали 2020 року після розклеювання листівок на підтримку підозрюваного у справі про виготовлення вибухового пристрою Азата Міфтахова, засудженого в січні 2021 року до шести років колонії. Одна з листівок опинилася на будівлі ФСБ.

Співробітники силового відомства відібрали у дітей телефони, отримали доступ до листування, в якому вони відгукувалися негативно про російську владу та силові органи. Крім іншого, школярі збудували в компʼютерній грі Minecraft будівлю ФСБ і «планували її підірвати заради жарту». Також слідство отримало доступ до відео, на яких підлітки розпалюють вогонь у занедбаних будівлях та підривають петарди. Після цього їх звинуватили у проходженні навчання з метою терористичної діяльності.

Двоє обвинувачених, імена яких відповідно до законодавства не називаються, визнали провину. Прокуратура просила засудити їх на шість і шість з половиною років виховної колонії, а Уварова, який провину не визнав – до девʼяти.

Останнє слово Уварова опублікувало видання «Новая газета». У виступі Уваров описав своє життя, шкільну освіту в Канську та знайомство з іншими обвинуваченими підлітками.

Він розповів, що вони обговорювали в інтернеті політику, критикували владу. «Мені було боляче від того, що в мене в країні репресують людей, громадянських активістів, які бажають країні добра і виступають за її благополуччя. Тепер же, на жаль, я на своєму досвіді зазнав деспотизму несумлінних співробітників системи», – сказав 16-річний обвинувачений, який раніше провів у СІЗО 11 місяців.

Він розповів про перші дні затримання та методи тиску на себе та близьких з боку співробітників спецслужб у слідчому ізоляторі. Уваров назвав частину особистого листування з головним свідком у справі «вигаданою»: «Я ніколи не писав П., що планую і готуюся когось підірвати, тому що нічого не планував і нікого не готував».

«Якщо мені дадуть реальний термін, я відбуватиму його з чистою совістю та гідністю», – сказав підліток.