Росія заявляє про завершення раптової перевірки Тихоокеанського флоту

Росія повідомила 20 квітня, що завершила військово-морські навчання в Тихому океані, підкресливши, що її сили готові відбити «агресію» під час збройного конфлікту на морі.

Минулого тижня міністр оборони Сергій Шойгу заявив про початок раптової перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту країни, штаб-квартира якого розташована в порту Владивостока.

Президент Росії Володимир Путін раніше цього тижня заявив, що «раптова перевірка» відбулася «на дуже високому рівні».

«Позачергові навчання підтвердили високу готовність військ (сил) Тихоокеанського флоту до вирішення завдань відсічі агресії потенційного противника з напрямку океану і моря», – йдеться в повідомленні міністерства оборони Росії 20 квітня.

Під час навчань у Японському, Охотському і Беринговому морях війська відпрацьовували пошук і знищення підводних човнів, «відбиття широкомасштабних ракетно-авіаційних атак» і ракетно-торпедний і артилерійський вогонь по морських і наземних цілях. Стратегічні ракетоносці та бомбардувальники далекого радіусу дії вилітали в «центральну частину Тихого океану» для імітації ударів по обʼєктах противника.

Сили протиповітряної оборони відбили імітаційну повітряну атаку противника із застосуванням зенітних ракетних комплексів С-400, ракетно-артилерійських комплексів «Панцир-С» і радіолокаційних станцій, повідомили в Москві.

У навчаннях на Тихому океані взяли участь понад 25 тисяч російських військовослужбовців і 167 бойових кораблів і суден забезпечення, в тому числі 12 підводних човнів.