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22 Жовтень 2019, Київ 15:31
Новини | Міжнародні

У Росії зросло число загиблих унаслідок прориву дамби: знайшли ще два тіла

Пошук потерпілих і загиблих у районі прориву дамби в Красноярському краї, Росія, 20 жовтня 2019 року

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У районі прориву п’яти дамб у Красноярському краї Росії знайшли тіла двох із п’яти зниклих безвісти. Таким чином, число загиблих сягнуло 17.

Раніше одного зниклого знайшли живим. Постраждалими вважаються 44 людини.

/**/ /**/ /**/ Селище Щетинкіно на півдні Красноярського краю Росії, де стався прорив дамби
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Кількість жертв прориву дамби в Красноярському краю Росії зросла

19 жовтня в районі річки Сейба прорвало дамби, в результаті чого селевий потік затопив споруди золотодовибувної артілі та зруйнував два гуртожитки. Слідчі органи відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки, що спричинило з необережності смерть людей. Суд заарештував на два місяці генерального директора артілі, гірничого майстра і начальника ділянки. За версією слідства, артіль працювала з численними порушеннями, а дамби були зведені без дозвільних документів.

/**/ /**/ /**/ Дамбу прорвало о 6-й ранку за місцевим часом
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