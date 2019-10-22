У Росії зросло число загиблих унаслідок прориву дамби: знайшли ще два тіла

У районі прориву п’яти дамб у Красноярському краї Росії знайшли тіла двох із п’яти зниклих безвісти. Таким чином, число загиблих сягнуло 17.

Раніше одного зниклого знайшли живим. Постраждалими вважаються 44 людини.

19 жовтня в районі річки Сейба прорвало дамби, в результаті чого селевий потік затопив споруди золотодовибувної артілі та зруйнував два гуртожитки. Слідчі органи відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки, що спричинило з необережності смерть людей. Суд заарештував на два місяці генерального директора артілі, гірничого майстра і начальника ділянки. За версією слідства, артіль працювала з численними порушеннями, а дамби були зведені без дозвільних документів.