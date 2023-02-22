Міжнародна спільнота не має змоги затримати росіян, звинувачених у злочинах проти людяності – США

Міжнародна спільнота не має механізмів для затримання громадян Росії, звинувачених у злочинах проти людяності, скоєних під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це 22 лютого заявила посол Держдепартаменту США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.

«Поки ці особи залишаються в Росії, вони, ймовірно, залишатимуться безкарними, оскільки немає міжнародної поліції, яка могла б піти й провести ці арешти», – сказала представниця американського зовнішньополітичного відомства.

Ван Шаак додала, що США «намагаються підтримувати притягнення до відповідальності, хоч де б це було».

Нещодавній звіт про щонайменше шість тисяч українських дітей, депортованих до Росії, може продемонструвати докази геноциду, сказала Ван Шаак, додавши, що США продовжуватимуть спостерігати за іншими ознаками геноциду в Україні.

Минулого тижня Conflict Observatory, програма, яку підтримує Державний департамент США, опублікувала незалежну доповідь, в якій детально описана широка мережа контрольованих Росією структур, що використовуються для переселення тисяч українських дітей на території, які перебувають під контролем російського уряду, повідомляв Держдепартамент.

Наприкінці січня верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявив, що Росія порушує фундаментальні принципи захисту дітей у воєнний час, видаючи українським дітям російські паспорти та віддаючи їх на усиновлення до російських родин. Йдеться про дітей, яких вивезли із окупованих територій України до Росії. Найчастіше, це відбулося проти волі дітей.

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук у січні заявляла, що її відомству «вдалося ідентифікувати та верифікувати дані 13 899 дітей, які були викрадені та депортовані російською армією». Дитячий омбудсмен України сказала, що лише 125 із них вдалося повернути додому.