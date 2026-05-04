Росіянина, який відбув термін за коментар, затримали в Мінську і вивезли до РФ – ЗМІ

Жителя Калуги Івана Любшина затримали в аеропорту столиці Білорусі Мінська, звідки він намагався вилетіти до Вірменії, щоб емігрувати до Франції. Любшин відбув у Росії п’ятирічний термін за коментар про вибух в архангельському ФСБ. Прикордонники в аеропорту не дали йому вилетіти та передали білоруським силовикам, а ті вивезли його до Росії, повідомляє «ОВД-Інфо» з посиланням на самого Любшина.

Затримання сталося увечері 1 травня. За словами чоловіка, його спочатку передали міліції, а потім КДБ Білорусі, співробітники якого вивезли його на територію Росії. Там його затримали калузькі оперативники.

Любшина звинувачують у порушенні адміністративного нагляду (ч. 1 ст. 314.1 КК РФ). Він сам побоюється, що його можуть звинуватити в спробі виїзду в Україну: нібито про це в його присутності говорили силовики.

Іван Любшин був засуджений у 2020 році на 5 років і 2 місяці колонії у справі про «виправдання тероризму» за коментар про 17-річного Михайла Жлобицького, який влаштував вибух у будівлі управління ФСБ в Архангельській області. Внаслідок вибуху загинув сам підліток і постраждали троє співробітників спецслужби. У різних регіонах Росії порушили більш як десяток кримінальних справ про «виправдання тероризму» за коментарі, репости та публікації про вибух. Декількох людей, у тому числі Любшина, засудили до реальних термінів.

Іван Любшин вийшов на волю в березні 2025 року. Він каже, що Франція схвалила йому гуманітарну візу, яку він має забрати в посольстві у Єревані 6 травня.

Російські силовики після примусового повернення Івана до РФ заявили йому, що проти нього порушено кримінальну справу про ухилення від адміністративного нагляду. Згідно з вироком суду щодо Любшина, він протягом восьми років має перебувати під таким наглядом: відзначатися в поліції і не залишати регіон без дозволу силовиків.

Вдома у Любшина провели обшук і зобов’язали з’явитися на допит 4 травня. Однак його не відпустили з поліції і завели на нього ще й адміністративну справу про дрібне хуліганство: нібито Любшин нецензурно висловлювався в громадському місці. Наразі затриманий чекає на розгляд цього протоколу в Калузькому районному суді.

Минулого тижня стало відомо про те, що з Білорусі не вдалося виїхати російському призовнику, який отримав електронну повістку. Правозахисники у зв’язку з цим випадком зазначали, що це може свідчити про синхронізацію баз даних прикордонників Білорусі та Росії, яка триває поетапно вже багато років.