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11 серпня 2020, Київ 11:30
Новини | Події

ДБР: за продаж інформації російським спецслужбам затриманий майор Служби безпеки України

За продаж інформації російським спецслужбам затриманий майор Служби безпеки України та колишній військовослужбовець Росії, повідомило Державне бюро розслідувань.

«Державне бюро розслідувань спільно зі Служба безпеки України затримали у місті Бровари майора СБУ та військового пенсіонера (полковника в запасі). За даними досудового розслідування, майор СБУ збирав та передавав через кур’єра – військового пенсіонера (полковника в запасі) до спецслужб Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, розголошення якої представникам іноземної держави становить загрозу національній безпеці України», – розповіли в ДБР.

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