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Російські військові незаконно забирають зброю з фронту – ЗМІ

Ручна граната Ф-1, фото ілюстративне

У Росії почастішали випадки порушення кримінальних справ проти військовослужбовців, які незаконно забирають із фронту в тил зброю та боєприпаси. Видання «Верстка», яке вивчило статистику гарнізонних судів Росії, повідомляє, що з початку повномасштабної війни в Україні щонайменше 42 військових постали перед судом за присвоєння, зберігання та носіння незареєстрованих зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв.

Судячи з уже опублікованих вироків, вони привласнювали знайдену в зоні бойових дій вогнепальну зброю або залишали собі невикористані патрони та гранати.

Щонайменше 18 військовослужбовців, які повернулися з війни, вже засуджені. Ще два десятки чекають на рішення суду.

Найчастіше поліція знаходить зброю під час особистого огляду або під час інцидентів з її незаконним застосуванням.

У 2022 році в Росії вдвічі зросла кількість злочинів, повʼязаних із використанням зброї та вибухових речовин. Статистику опублікувала Генеральна прокуратура. Велика кількість злочинів із використанням зброї вчинялася військовослужбовцями.

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