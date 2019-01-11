Російський художник Павленський прокоментував вирок французького суду щодо себе

Російський художник Петро Павленський не має наміру подавати апеляцію на вирок суду у своїй справі, якщо тільки його колишня дружина Оксана Шалигіна, яка також була засуджена за тим же епізодом, не буде іншої думки. Про це він розповів в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода.

Як повідомляється, на засіданнях раніше художник заявляв, що присвячує цей процес маркізу де Саду і запрошував незрячого свідка.

«Те, що відбувалося в залі суду, було зіткненням між мовою мистецтва і мовою влади. Суд – це втілення мови влади, мови, який підпорядковує, який звинувачує. Я думаю, що нам вдалося зупинити це на певний час. Принаймні, на час процесу», – заявив Павленський.

За словами художника, отримання політичного притулку у Франції не змусило його перестати займатися «політичним мистецтвом».

«Якби вони висунули таку умову для отримання політичного притулку, я б відмовився. Вони давали політичний притулок художнику, який займається політичним мистецтвом. Я просто залишився собою», – сказав він.

10 січня суд у Парижі засудив російського художника-акціоніста Петра Павленського до трьох років тюрми, два з яких – умовно. Вирок стосується справи про підпал дверей центрального банку Франції 16 жовтня 2017 року. Більшу частину терміну він уже відбув під арештом.

Його соратниця Оксана Шалигіна отримала два роки тюрми, із них 16 місяців – умовно. Вона не буде відбувати тюремне ув’язнення.

Засуджені також мають виплатити штраф.

У лютому 2018 року Павленський сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що підпалив Банк Франції, тому що він «лишається символом окупації для Парижу» і «стійким символом пригноблення всіх революційних починань».

У листопаді 2015 року художник-акціоніст Петро Павленський підпалив двері будівлі ФСБ у Москві. Він назвав цю акцію «рукавичкою, яку кидає суспільство в обличчя терористичній загрозі», яка, на його думку, походить від ФСБ. Суд оштрафував Павленський на півмільйона російських рублів, визнавши його винним у пошкодженні «об’єкта культурної спадщини».

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У січні 2017 року стало відомо, що Павленський емігрував з Росії до Франції. Зокрема, це сталося після того, як актириса «Театр.doc» Анастасія Слоніна звинуватила його у спробі зґвалтування. У травні агентство France Press повідомило, що художник отримав у Франції політичний притулок.