Росія: поліція вдруге за добу затримала опозиційного політика Гудкова

У столиці Росії Москві поліція вдруге за добу затримала опозиційного політика Дмитра Гудкова.

За його словами, поліція очікувала на нього біля магазину, де він купував їжу для передачі іншим затриманим під час акції протесту біля мерії Москви 27 липня. На ній Гудкова також затримали, але відпустили під зобов’язання, що він прибуде до суду 31 липня.

Політик перебуває у відділку поліції Тверського району Москви. Опозиціонер стверджує, що звинувачення йому висувають за акцію 14 липня біля будівлі Московської міської виборчої комісії, де його не було. Гудкова мають звільнити зранку 29 липня.

27 липня у Москві близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію. За даними правозахисного проєкту «ОВД-Інфо», кількість затриманих сягнула понад 1300.

За даними російського міністерства внутрішніх справ, усього у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 з них – журналісти та блоґери.