У РФ повідомляють про удар по аеродрому Енгельс, який використовують для атак по Україні

У Росії повідомляють про атаку дронів на Саратовську область, за деякими даними, удару зазнав аеродром Енгельс, який війська РФ використовують для ракетних ударів по Україні.



У ніч на 16 липня жителі Саратовської області РФ повідомляли про велику кількість вибухів. За їхніми даними, було атаковано військовий аеродром Енгельс. Телеграм-канали ASTRA та Exilenova+ також про це повідомляють.

ASTRA після OSINT-аналізу пише, що на військовому еродромі Енгельс виникла пожежа. Також, за даними цього телеграм-каналу, один із безпілотників влетів у багатоповерхівку, від будинку до злітно-посадкової смуги військового аеродрому Енгельс – близько двох кілометрів.



Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін підтвердив атаку БПЛА і заявив про пошкодження цивільної інфраструктури в Енгельсі, постраждалих немає. Водночас він не підтвердив повідомлення про удар по військовому аеродрому.

Українська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.

Аеродрому «Енгельс» у Саратовській області Росії не вперше зазнає українських ударів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».