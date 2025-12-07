У Росії заявили про атаку дронів, в Енгельсі повідомляли про вибухи

У Росії заявили про атаку дронів на Саратівську та Ростовську області.



Жителі Енгельса і Саратова повідомили про звуки вибухів. Місцева влада підтверджувала загрозу БпЛА, але про наслідки атаки не повідомляла.

Телеграм-канал Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів писав про пожежу на нафтобазі в Енгельсі.

У цьому місті розташоване нафтосховище «Комбінат Кристал», яке постачає пальним місцевий військовий аеродром «Енгельс-2», де базуються російські бомбардувальники, які регулярно запускають ракети по Україні. Нафтобаза в Енгельсі вже зазнавала атак дронів.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що через атаку дронів вежа ЛЕП пошкодженау хуторі Ростовської області, 250 мешканців залишилися без електроенергії.



«Вночі під атакою ворога була північ Ростовської області. БПЛА знищені та пригнічені у Кам'янську, Чортківському та Шолохівському районах. Люди не постраждали. У Шолохівському районі на околиці хутора Колундаєвський ушкоджень зазнала вежа ЛЕП. Без електропостачання залишилось 250 мешканців хутор», – написав Слюсар.



Міноборони Росії заявило про нібито знищення за ніч 77 українських безпілотників, у тому числі 42 – над Саратовською областю, 12 – над Ростовською областю. Скільки безпілотників збити не вдалося, у повідомленні не сказано.

Українська сторона наразі ці повідомленні не коментувала.

Читайте також: З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтопереробки РФ – Малюк

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.