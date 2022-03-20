Росія відклала погашення частини кредитних платежів Білорусі на 5-6 років

Росія відтермінувала погашення Білоруссю частини кредитних платежів на 5-6 років. Про це заявив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Ми обговорили та запропонували перевести частину платежів на більш комфортні умови, які є взаємоприйнятними для наших країн – на 5-6 років вперед. Фактично ми маємо перенесення терміну, що дозволить нам зараз не відволікати ресурси, щоб ми могли обслуговувати свої зобов’язання та погасити їх перед нашими партнерами з Росії», – сказав міністр.

За словами білоруського міністра, західні країни «намагаються довести російську економіку до дефолту», так само як, на його думку, і економіку Білорусі.

При цьому Селіверстов наголосив, що про перехід Білорусі на російську валюту наразі не йдеться.

20 березня у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що фіксують ознаки того, що збройні сили Білорусі готуються до вторгнення на українську територію.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

Втім, 18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.