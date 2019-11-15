Росія: Конституційний суд дозволив проводити богослужіння вдома

Конституційний суд Росії дозволив вірянам проводити богослужіння і обряди вдома. Як йдеться в повідомленні на сайті суду 14 листопада, рішення ухвалене за позовом парафіянки протестантської церкви, яку оштрафували, бо вона дозволила громаді проводити служби в своєму будинку в Ростовській області. Влада розцінили домашню службу як нецільове використання нерухомості.

Конституційний суд постановив, що приватне житло призначене задовольняти не тільки матеріальні потреби громадян, а й їхні духовні інтереси. При цьому якщо йдеться про житлове приміщення, більшу частину часу воно має використовуватися саме для життя.

У розглянутому судом випадку жінка надавала свій будинок для служб тільки дві години на тиждень. За це в 2017 році її оштрафували на 10 тисяч рублів.