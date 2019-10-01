У МЗС Росії «позитивно» оцінили підписання «формули Штайнмаєра» у Мінську

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва позитивно оцінює підписану погоджену сторонами у Мінську 1 жовтня так звану «формулу Штайнмаєра».

«Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петрівському і Золотому. Сподіваємося, це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації Мінських домовленостей», – написала Захарова на сторінці у Facebook.

1 жовтня Тристороння контактна група в Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

П’ятий президент України і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що погодившись на так звану «формулу Штайнмаєра», Україна зреклася власної дорожньої карти виконання Мінських угод. Він заявив, що його політична сила «солідаризуються» з акціями протесту проти такого рішення.

Раніше сьогодні представники праворадикальних сил, зокрема «Національного корпусу», закликали громадян виходити ввечері 1 жовтня на Банкову у Києві на «безстрокову акцію проти капітуляції».

Згідно з підписаною «формулою», яку запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.