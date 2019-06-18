Вздовж кордону з Україною та на окупованих територіях Росія утримує близько 82 тисяч військових – Генштаб

Вздовж кордону з Україною та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей та в анексованому Криму Росія утримує близько 82 тисяч військовослужбовців. Як повідомив начальник Управління верифікації Генерального штабу ЗСУ Андрій Гудзь, це активні війська, які раптово нарощують свою чисельність під час «непередбаченої військової діяльності.

«Наразі вздовж державного кордону України у Ростовській області розташовані понад 25 батальйонних тактичних груп. Там же проводиться активне формування 150-ї мотострілецької дивізії», – сказав Гудзь.

За його словами, особливу небезпеку створює розгортання Росією носіїв ядерної зброї, у тому числі наземних комплексів «Іскандер» та носіїв ракет морського базування типу «Калібр» із дальністю ураження, яка може перевищувати обмеження, визначені Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

«Росія також приховує наявність в Криму більш сучасних літаків ЯК-130, Міг-29, Су-30М та вертольотів Мі-35М, Мі-24», – сказав Гудзь.

У Генштабі кажуть, що у порівнянні з 2014 роком, Росія вдвічі збільшила військову присутність на кримському півострові.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.