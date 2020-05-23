У Росії кількість нових випадків захворювання на COVID-19 знову перевищила 9 тисяч за добу

За добу у Росії виявили 9434 нових випадки захворювання на COVID-19, повідомляється на сайті оперативного штабу по боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Москві (3190), Підмосков’ї (846), Петербурзі (363), та Ростовській (353) області.

При цьому деякі регіони Росії поступово заявляють про ослаблення карантинних обмежень, введених через пандемію. Так, у Московській області з 23 травня скасували дію електронних перепусток. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в столиці обмеження поки збережуться.

Загальна кількість хворих в країні сягнула 335 882, Росія посідає другу сходинку у світі за розповсюдженням коронавірусу.