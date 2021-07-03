У Росії п’ятий день поспіль фіксують рекордну смертність від COVID-19

Влада Росії п’ятий день поспіль фіксує рекордну смертність від COVID-19 початку пандемії: за добу в країні померли 697 осіб з таким діагнозом.

Кількість нових виявлених випадків зараження також залишається на найвищому рівні, свідчить статистика оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби.

За добу у Росії виявили 24 439 випадків інфікування. Одужали 17 899 осіб. Під наглядом лікарів перебувають 395 120 хворих, цей показник постійно зростає з початку червня.

З початку пандемії влада Росії повідомила про 5 585 799 хворих і визнала 137 262 смерті від коронавірусу нового типу. Однак демографи і експерти охорони здоров’я критикують ці оцінки. Російські високопосадовці визнавали, що хворих може бути в рази більше. Демографи на основі статистики «Росстату» оцінювали смертність від COVID-19 в три рази вище ще у травні 2021 року.

Півроку тому влада Росії оголошувала про перемогу над пандемією, а президент Росії Володимир Путін ще в червні минулого року заявляв, що владі вдалося захистити росіян від хвороби.