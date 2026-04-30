Вloomberg: РФ імпортує понад 90% підсанкційних технологій через Китай, а ЄС не наважується на більш жорсткі санкції

Росія імпортує понад 90% технологій, на які накладено санкції, через Китай, що свідчить про зростаючу залежність Москви від Пекіна в умовах тривалої війни РФ проти України, повідомляє Вloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За даними виданням, цей показник зріс порівняно з минулорічним рівнем у близько 80%, оскільки Європейський Союз посилює заходи проти маршрутів, якими Росія отримує товари, що підпадають під обмеження.

Хоча джерела не розкрили даних щодо змін обсягів, Росія змогла розраховувати на цю підтримку для нарощування виробництва багатьох систем озброєння, зокрема ракет і дронів.

Посольство Китаю в Брюсселі не відповіло на запит про коментар щодо цих цифр.

ЄС застосував санкції, щоб спробувати не допустити отримання Росією доступу до технологій, необхідних для виробництва зброї. Йдеться про напівпровідники, інтегральні схеми, електроніку та обладнання. Блок також застосував санкції до компаній у кількох країнах, зокрема в Китаї та Гонконзі, які, як стверджується, допомагали Москві обходити ці заходи.

Однак ці зусилля не завадили Китаю продовжувати постачати Росії життєво необхідні ресурси. Пекін також надав Росії геопросторову розвідку, супутникові знімки для військових цілей та дрони, незважаючи на скорочення експорту цих товарів до України та інших країн, як раніше повідомляло агентство Bloomberg.

Проте, за словами джерел, більшість країн ЄС не наважуються запровадити проти Китаю більш жорсткі санкції, побоюючись відповідних заходів з боку Пекіна.

Китай неодноразово заявляв, що не визнає міжнародних санкцій і має нормальні торговельні відносини з Росією.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), військові витрати Росії у 2025 році зросли на 5,9% до 190 мільярдів доларів (за цим показником РФ залишилася на третьому місці – після США та Китаю).

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай публічно декларує нейтральну позицію та закликає сторони до переговорів. Незважаючи на це, із боку західних країн регулярно звучать заяви про те, що Пекін підтримує російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, розвідка Естонії заявляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, постачаючи критично важливі західні компоненти. Згідно з її доповіддю, Росія отримує близько 80 відсотків таких компонентів із Китаю.







