«Це вже навіть не смішно»: уповноважений президента розповів про іноземні компоненти в «Шахедах»

Минулого тижня було проведено нове дослідження російських дронів, які атакували Україну, зокрема, в день Служби безпеки – про висновки Радіо Свобода розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Зокрема, вперше за довгий час у безпілотниках типу Shahed не виявили компонентів нідерландської компанії NXP. На думку Власюка, це може свідчити про результат міжнародного тиску на постачання критичних технологій для російського військово-промислового комплексу.

«Рано робити остаточні висновки, однак є підстави для обережного оптимізму. Я не стверджую, що ці компоненти завжди були в «шахедах». Але є варіант, що Росія, можливо, перестала отримувати компоненти з Нідерландів, і це було б дуже непоганим результатом наших спільних зусиль», – додав він.

За його словами, така зміна може бути наслідком системної роботи з урядами та виробниками.





Водночас аналіз показав, що іноземні технології все ще масово використовуються у російській зброї. Зокрема, в безпілотниках виявили американські компоненти кінця 2025 року. Крім того, у дронах знаходять мікросхеми швейцарської компанії STMicroelectronics.

«Це вже навіть не смішно. Зокрема, по Швейцарії, тому що це вічний пінг-понг між урядом Швейцарії і Італії, що це не ми, це не в нас, в нас тільки хедквотер (головний офіс – ред.), а виробництво не в нас, то взагалі Китай. Будемо далі комунікувати. Щодо Китаю, до речі, ми побачили більше китайських компонентів, побачили самі плати, надруковані в березні 2026 року, що теж цікавий індикатор. Це дата – березень 2026 року, ці дрони вже використовуються, що доволі цікаво», – каже посадовець.

Серед неприємних знахідок, за словами Власюка, було те, що в дронах знайшли досить багато нових японських компонентів. Інформацію про це передали партнерам, Київ планує «стимулювати, щоб вони не потрапляли до Російської Федерації».

Уповноважений пояснив, що Україна вже близько трьох років системно працює над блокуванням постачання критичних компонентів.

Комунікація відбувається у кількох форматах:

між урядами

через уряди з виробниками

через медіа та громадський тиск

«Цього року ми передали десятки, якщо не сотні серійних номерів конкретних компонентів, що значно спрощує внутрішні розслідування для самих компаній. Там, де є серйозне ставлення до проблеми, буде і результат. Де його немає – можливі інші наслідки», – сказав він.

Одним із нових інструментів тиску можуть стати судові позови проти виробників компонентів. Власюк розповів, що американські юристи зараз шукають в Україні людей, які постраждали від ураження зброєю, де використовувалися компоненти цих компаній:

«З огляду на особливості американської правової системи, теоретично це може дійти до багатомільйонних рішень суду, які доведеться виконувати відповідним виробникам».

Окремою проблемою залишається постачання компонентів із Китаю. За словами Власюка, багато китайських компаній уже перебувають у санкційних списках України, США, Євросоюзу та Великої Британії. Однак санкції працюють не завжди ефективно. Україна регулярно передає китайській стороні інформацію про такі компоненти.

«Лише цього тижня ми передали новий пакет даних – усе, що вдалося зафіксувати цього року», – додав він.

Ще одним тривожним сигналом, за словами Власюка, є зворотний обмін технологіями між Росією та Іраном – якщо в 2022-2023 роках Іран постачав Росії дрони, то тепер ситуація змінилася в інший бік.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.