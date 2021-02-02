Лижні збірні Росії збираються виступати на турнірах під «Катюшу» замість гімну країни

Збірні Росії з лижних видів спорту збираються виступати на міжнародних турнірах під «Катюшу» замість гімну країни. Про це глава Асоціації лижних видів спорту Росії Олена Вяльбе заявила агентству «РИА Новости».

Замість російського прапора спортсмени хочуть використовувати прапор Олімпійського комітету Росії.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і гімном на міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Спортивна спільнота вдалася до цього через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил. У рішенні суду наголошується, що на церемоніях і інших офіційних заходах росіяни не можуть вмикати і будь-який інший гімн, пов’язаний з країною.

Як зазначає російська служба Радіо Свобода, з цієї причини замість російського гімну не можна, наприклад, використовувати «Патріотичну пісню» Михайла Глінки, «Молитву російського народу» і «Інтернаціонал», які в різний час були офіційними символами держав, що існували на території сучасної Росії. Тому у січні комісія спортсменів Олімпійського комітету Росії запропонувала використовувати замість гімнів «Катюшу».

Щоб використовувати цю композицію, Росія має отримати схвалення Міжнародного олімпійського комітету і Всесвітнього антидопінгового агентства. Заборона на використання офіційних символів російськими спортсменами буде діяти до грудня 2022 року.