Росія: у Набережних Челнах сталась масштабна пожежа у промзоні

У російському місті Набережні Челни (Республіка Татарстан) у ніч проти 16 травня сталася масштабна пожежа на території промислової зони. Вогонь охопив близько 6 тисяч квадратних метрів, повідомили місцева влада та російські телеграм-канали.

За офіційною інформацією, займання сталось на відкритому майданчику, де зберігалася полімерна продукція. Повідомлення про пожежу надійшло близько 02:46 за місцевим часом. До ліквідації вогню залучили десятки рятувальників і понад два десятки одиниць техніки.

Російська влада заявляє, що нібито загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі наразі невідомі. Перед цим у місті оголошували попередження про загрозу безпілотників.

Пожежа спалахнула у промисловій зоні поблизу Казанського проспекту та мосту через греблю Нижньокамської ГЕС. За даними російських медіа, за цією адресою працює підприємство «АлтинПолімер-НЧ», яке займається виробництвом пластмасових виробів та переробкою відходів.

У цій промзоні також розташовані підприємства, пов’язані з виробництвом металоконструкцій, промислового електрообладнання та технічних газів.

Це не перший інцидент на підприємстві. У 2022 році на території «АлтинПолімер-НЧ» вже виникала масштабна пожежа на складі, після чого керівництво компанії оштрафували за порушення правил пожежної безпеки.

Раніше стало відомо, що тіла трьох працівників «Транснафти» виявили після пожежі на резервуарі лінійної виробничо-диспетчерської станції «Нурліно» в російському регіоні Башкортостан, повідомила пресслужба компанії.