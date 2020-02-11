Російські військові тренувалися шукати субмарини в окупованому Криму

В окупованому Криму російські військові зі складу морської авіації і протиповітряної оборони Чорноморського флоту провели навчання на гелікоптерах Ка-27М з пошуку підводного човна. Про це повідомили у російському міністерстві оборони.

«В рамках навчання екіпажі гелікоптерів піднялися в небо з одного з аеродромів в Криму і відпрацювали комплекс заходів з пошуку і виявлення субмарини умовного противника. У ролі супротивника на вченні була задіяна одна з субмарин зі складу з’єднання підводних човнів флоту», – мовиться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що під час навчань гелікоптери Ка-27М застосували гідроакустичну станцію, здатну виявляти і визначати координати різних підводних цілей. Зазначається, що вертоліт Ка-27М є модернізованої модифікацією протичовнового гелікоптера Ка-27ПЛ з оновленим цільовим обладнанням для пошуку підводних човнів противника.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.