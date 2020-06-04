Росія проводить танкові навчання в окупованому Криму

Чорноморський флот Росії повідомляє про проведення в анексованому Криму танкових навчань.

Зазначається, що російська армія відпрацьовує на окупованому півострові оборонні і наступальні дії.

«Екіпажі БТР-82 і Т-72Б3 виконають стрільби зі штатного озброєння по мішенях, що імітують бронетехніку, артилерійські і протитанкові розрахунки умовного противника», – зазначили у відомстві.

Тренування відбуваються у різний час доби на кримських полігонах бойової підготовки.

Міністерство реінтеграції окупованих територій України повідомляло про принаймні 30 військових навчань, проведених Міноборони Росії в анексованому Криму в квітні.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі ЗС України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року схвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.