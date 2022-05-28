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У Росії повідомляють, що німецька косметична компанія Wella йде з ринку країни

Продукція компанії Wella, ілюстраційне фото

Німецька косметична компанія Wella оголосила про свій вихід із Росії. Про це повідомляє російський «Комерсант» із посиланням на лист, який компанія надіслала своїм партнерам.

У листі сказано, що Wella вже не виробляє і не продає продукцію під своїми брендами в Росії, а права власності на бізнес передадуть місцевій команді топ-менеджерів. Після публікації «Комерсанту» Мінпромторг Росії повідомив, що продукція Wella підпадає під дію механізму паралельного імпорту.

Wella працювала в Росії впродовж 28 років, на компанію припадало 40 відсотків ринку фарбування волосся. Майже вся продукція компанії імпортувалася до Росії, крім бренду Londa, який був локалізований у Росії минулого року. Опитані «Комерсантом» експерти назвали відхід компанії критичним для індустрії. Джерело газети в галузі вважає, що Wella може зайняти російська компанія Estel.

Наразі офіційно про це Wella ще не повідомляла.

Ще у березні провідний виробник засобів для догляду та гігієни компанія P&G заявила про скорочення своєї присутності у Росії. У 2003 році компанія Procter & Gamble купила основний пакет акцій Wella.

Після вторгнення Росії в Україну США та країни Заходу застосували проти РФ жорсткі санкції. Сотні корпорацій та брендів оголосили про зупинення бізнесу в Росії.

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