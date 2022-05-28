У Росії повідомляють, що німецька косметична компанія Wella йде з ринку країни

Німецька косметична компанія Wella оголосила про свій вихід із Росії. Про це повідомляє російський «Комерсант» із посиланням на лист, який компанія надіслала своїм партнерам.

У листі сказано, що Wella вже не виробляє і не продає продукцію під своїми брендами в Росії, а права власності на бізнес передадуть місцевій команді топ-менеджерів. Після публікації «Комерсанту» Мінпромторг Росії повідомив, що продукція Wella підпадає під дію механізму паралельного імпорту.

Wella працювала в Росії впродовж 28 років, на компанію припадало 40 відсотків ринку фарбування волосся. Майже вся продукція компанії імпортувалася до Росії, крім бренду Londa, який був локалізований у Росії минулого року. Опитані «Комерсантом» експерти назвали відхід компанії критичним для індустрії. Джерело газети в галузі вважає, що Wella може зайняти російська компанія Estel.

Наразі офіційно про це Wella ще не повідомляла.

Ще у березні провідний виробник засобів для догляду та гігієни компанія P&G заявила про скорочення своєї присутності у Росії. У 2003 році компанія Procter & Gamble купила основний пакет акцій Wella.

Після вторгнення Росії в Україну США та країни Заходу застосували проти РФ жорсткі санкції. Сотні корпорацій та брендів оголосили про зупинення бізнесу в Росії.

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