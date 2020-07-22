У Росії ухвалили закон про патріотичне виховання в школах

Держдума Росії у середу, 22 липня, ухвалила у третьому остаточному читанні запропоновані президентом Володимиром Путіним зміни до закону про освіту, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Вони стосуються виховної роботи в школах. Передбачається, що виховні програми будуть включені в освітні шкільні програми. Буде складатися календарний план виховної роботи, який реалізовуватиметься протягом року.

Виховання у законопроєкті охарактеризовано як «діяльність, спрямована на розвиток особистості, створення умов для самовизначення і соціалізації учнів на основі соціокультурних, духовно-моральних цінностей і прийнятих в російському суспільстві правил і норм поведінки», а також як «формування в учнів почуття патріотизму, громадянськості, поваги до пам’яті захисників Вітчизни та подвигам Героїв Вітчизни, закону і правопорядку, людини праці і старшого покоління, взаємної поваги, бережливого ставлення до культурної спадщини і традицій багатонаціонального народу Російської Федерації, природи та навколишнього середовища».

Це формулювання безпосередньо засноване на схвалених нещодавно поправках до Конституції, де мовиться, що держава повинна створювати умови для виховання в дітях «патріотизму і громадянськості, а також поваги до пам’яті захисників Вітчизни та старшого покоління».

Путін вніс законопроєкт до Держдуми у травні, ще до того, як поправки були схвалені на так званому всеросійському голосуванні. Це викликало питання, але прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що раз поправки обговорюють у суспільстві, то і у посиланні на них в законопроєкті немає нічого незвичайного.

Подробиць про те, як саме буде організована виховна робота, у документі немає. У багатьох російських школах проводяться різні заходи щодо «патріотичного виховання», проте до цього вони не були обов’язкові законодавчо.