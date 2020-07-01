У російській колонії, де утримують українського політв’язня, спалах коронавірусу – Денісова

У російській колонії №11 у Нижегородській області, де незаконно утримується український політв’язень Ігор Кіяшко, спалах коронавірусної інфекції. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, у виправному закладі запроваджено карантин, бо у багатьох в’язнів підтвердили зараження коронавірусу. Зокрема, COVID-19 діагностували і у в’язнів, які перебували в одному приміщенні з українцем.

«Через брак ліжкомісць у медичній частині цієї колонії, інфікованих осіб розміщують у їдальні та клубі для проведення дозвілля, чим наражають на небезпеку зараження інших в’язнів», – зазначила омбудсмен.

Вона додала, що у деяких інших тюрмах Росії громадяни України також потерпають від поширення коронавірусу.

«Крім того, через відсутність засобів індивідуального захисту та неналежне медико-санітарне забезпечення, деякі політв’язні вже перенесли інфекційну хворобу», – наголосила Денісова.

Вона закликала російських чиновників та омбудсмена Тетяну Москалькову забезпечити дотримання прав українців.

Ігор Кіяшко родом з Полтавської області, працював адвокатом. Російські спецслужби затримали його 10 квітня 2018 року в Нижньому Новгороді, куди чоловік приїхав по ліки для свого сина. Спочатку Ігоря звинуватили у тому, що він нібито намагався купити у Росії та вивезти до України деталі до двигунів винищувачів МіГ-29, а також секретну документацію. А потім – у шпигунстві на користь України.

У грудні 2018 року російський суд виніс Ігорю Кіяшко вирок – 8 років колонії суворого режиму.