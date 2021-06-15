Російський суд залишив ексдиректора «Відкритої Росії» Пивоварова під вартою

Суд у російському Краснодарі визнав законним арешт на два місяці петербурзького політика і колишнього виконавчого директора «Відкритої Росії» Андрія Пивоварова. Він перебуває у СІЗО в рамках справи про співпрацю з «небажаної організацією», яку відкрили через пост у фейсбуці.

Пивоваров брав участь у засіданні по відеозв’язку з ізолятору, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии».

Адвокати на суді заявили, що Пивоваров поширював у фейсбуці пост із закликом підтримати незалежних кандидатів на муніципальних виборах. За версією слідства, таким чином він взяв участь у діяльності «небажаної організації». Сторінку Пивоварова, однак, адміністрували кілька людей. Колишня співробітниця «Відкритої Росії» Марія Кузнєцова офіційно підтвердила, що цей конкретний репост зробила вона.

Адвокат Сергій Бадамшин заявив клопотання слідчому про скасування запобіжного заходу і припинення кримінальної справи проти Андрія Пивоварова через відсутність події злочину. У ньому відмовили.

На початку червня колишній керівник громадської організації «Відкрита Росія» Андрій Пивоваров був заарештований на два місяці районним судом Краснодара.

Пивоварова затримали у петербурзькому аеропорту «Пулково» під час спроби вилетіти до Польщі 31 травня. Його зняли з літака в той момент, коли лайнер виходив на злітну смугу. Співробітники ФСБ, які зайшли на борт, пояснили свої дії тим, що Пивоваров був оголошений у розшук.