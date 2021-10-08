У Росії знову перевищений денний максимум смертності від COVID-19. Станом на ранок 8 жовтня у країні, з урахуванням території окупованого Криму, від COVID-19 померли 936 вшосте. Про це повідомляє федеральний оперативний штаб по боротьбі з поширенням хвороби.

Показники максимальної смертності оновився вшосте тільки з початку жовтня. Усього, за даними федерального оперативного штабу, від COVID-19 з початку пандемії померли 214 485 осіб.

Федеральну і регіональну владу Росії неодноразово звинувачували у маніпуляції зі статистикою. Незалежні демографи вважають, що офіційна смертність від хвороби занижена приблизно у три рази. Тобто, всього від COVID-19 могли померти в Росії та окупованому нею Криму близько 645 тисяч людей.